ضبط سوداني بسرقة عدد من الاشخاص في الكفرة

مديرية أمن الكفـــرة، الخميس عن تمكن أعضاء مركز شرطة المدينة من القبض على سودانية الجنسية بتهمة سرقة عدد من الهواتف .

وإستجابة لشكوى تقدم بها ثلاث أشخاص من الجنسية السودانية بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 2023/3/28م ضد شخص آخر من ذات الجنسية مفادها قيام المشكو فيه بسرقة هواتفهم المحمولة.

حيث على الفور تم تحديد مكان تواجد المشكو فيه وتمكن أعضاء مركز شرطة المدينة من إلقاء القبض عليه وبـ الاستدلال معه اعترف بما نسب إليه وتم استرجاع المسروقات ، وإحالة القضية إلى النيابة العامة من حيث الإختصاص.