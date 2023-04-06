تفاصيل مثيرة في القبض على فتاة أدعت انها عجوز في اجدابيا

افاد رئيس وحدة التحقيق بقسم المعلومات و التحريات العامة في أجدابيا أنه وردت الى القسم معلومات تفيد بتواجد متسولات من الجنسيه المصرية احداهن ترتدى زى اسود برفقة فتاة اخرى تدعي بانها مقعده تستخدم كرسى خاص بالعجزه للنصب والاحتيال لممارسة التسول وجمع الاموال.

وعلى الفور تم فتح محضر تحرى وتكليف اعضاء التحريات بالقسم برفقة السجانه لضبطهن وتم ضبطهن وكانت الفتاة التي تدعي بأنها مقعده بعكاز وكيس دواء ونضاره طبيه .

وبالاستدلال معهن تبين بانها تدعى المرض وصحتها جيده وصغيره فى عمر ال 35 واعترفن بما نسب اليهن من تهم النصب والاحتيال والتسول .

وتم تحريز المبلغ المضبوط وادوات النصب والاحتيال واحالة المحضر للنيابة العامة من حيث الاختصاص والتصرف.