أحدهما انتحل صفة رجل أمن.. القبض على شخصين ارتكبا واقعة سرقة بالإكراه

تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس، من إلقاء القبض على شخص قام رفقة شخص أخر بارتكاب واقعة السرقة بالإكراه من أحد المواطنين، وأحدهما ينتحل صفة رجل أمن.

جاء ذلك عقب البلاغ المقيد ضد مجهول بمركز شرطة حي الأندلس المتعلق بواقعة سرقة أحد المواطنين بالإكراه من قبل شخصين مجهولين الهوية.

ومن خلال البحث والتحري من قبل أعضاء المكتب تمكنوا من القاء القبض على أحدهما، وبالاستدلال معه اعترف بارتكابه للواقعة رفقة شخص أخر ينتحل صفة رجل أمن.

كما أفاد بأنهما يقومان ببيع المسروقات بشارع المدار بطرابلس، وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية.

واتخذت داخلية الدبيبة، الإجراءات القانونية حياله وتم إيداعه داخل غرفة الحبس الاحتياطي ، حيث حاول الانتحار داخل الغرفة وتم اسعافه وتقديم الرعاية الطبية له.

وأفاد بأن سبب محاولته الانتحار هو ندمه على ارتكابه الوقائع المذكورة، وتمت إحالته إلى مركز شرطة حي الأندلس من حيث الاختصاص ولازال البحث والتحري مستمرين لضبط الشخص الأخر.