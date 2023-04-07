شاهد بالصور : ضبط عدد كبير.. استمرار حلق رؤوس الشباب بتهمة التسكع ومضايقة النساء في طبرق

أفادت مديرية أمن طبرق، اليوم الجمعة عن استمرار مكافحــة التسكــع والمعكســات وســط المدينــة حتــى يتسنــى للأســر والعوائــل التســوق بكــل أريحيــة .

ويأتي ذلك – تنفيــذأ للخطــة الأمنيــة لتأميــن المدينــة خــلال شهــر رمضــان المبــارك المعــده مــن قبــل السيــد مديــر أمــن طبــرق سيــادة عميــد/سامــي ادريــس نصــر ،التــى تشمــل تأميــن متفرقــات وشــوارع وســط المدينــة لحفــظ الأمــن وضبــط الشــارع العــام وســط المدينــة للحفــظ علــى الأمــن وسلامــة المواطنيــن داخــل مدينــة طبــرق.

وضبــط قســم البحــث الجنائــي وقســم شرطــة النجــدة وقــوة فــرض القانــون بمديريــة أمــن طبــرق عــدد كبيــر مــن الشبــاب يتسكعــون مضايقيــن لبعــض العوائــل والأســر وخاصــة النســاء وســط المدينــة، تــم اتخــاذ مايلــزم مــن إجــراءات حيالهــم.