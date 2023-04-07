صبراتة.. ضبط سيارة مسروقة منذ العام 2012 بمنطقة جنزور

أفادت مديرية أمن صبراتة، عن تمكن اعضاء وحدة التحري بمركز شرطة العلالقه من ضبط سيارة مسروقة منذ العام 2012 بمنطقة جنزور.

وبالتفاصيل، من خلال الجولات التفتيشيه المستمره التي تنفذها وحدات التحري بمراكز الشرطه وقسم البحث الجنائي بمديرية امن صبراته على ورش السمكره الواقعه ضمن دائرة اختصاصها تمكن اعضاء وحدة التحري بمركز شرطة العلالقه صباح الخميس2023/4/6 من ضبط المركبه ادناه والتي تبين من خلال الاستعلام بشأنها بأنها مسروقه ومبلغ عنها بمركز شرطة جنزور منذ العام2012 .

اتخذت الأجراءات وتم التحفظ عليها بساحة المركز واخطار الغرفه الرئيسيه للتنسيق.