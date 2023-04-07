تنويه هـام من الداخلية للطلبة الملتحقين بكلية ضباط الشرطة للعام 2023-2024

تنوه وزارة الداخلية للطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية ضباط الشرطة للعام 2023-2024 والذين انهو الكشف الطبي والتحاليل ؛ بأن موعد المقابلة الشخصية وامتحان اللياقة البدنية بعد أيام عيد الفطر المبارك.
وسيتم تحديد موعد لكل مديرية أمن والاعلان عنه بالصفحة.
تنوه وزارة الداخلية للطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية ضباط الشرطة للعام 2023-2024 والذين انهو الكشف الطبي والتحاليل ؛ بأن موعد المقابلة الشخصية وامتحان اللياقة البدنية بعد أيام عيد الفطر المبارك.
وسيتم تحديد موعد لكل مديرية أمن والاعلان عنه بالصفحة.
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