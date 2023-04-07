تنويه هـام من الداخلية للطلبة الملتحقين بكلية ضباط الشرطة للعام 2023-2024

تنوه وزارة الداخلية للطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية ضباط الشرطة للعام 2023-2024 والذين انهو الكشف الطبي والتحاليل ؛ بأن موعد المقابلة الشخصية وامتحان اللياقة البدنية بعد أيام عيد الفطر المبارك.

وسيتم تحديد موعد لكل مديرية أمن والاعلان عنه بالصفحة.