عاجل ليبيا الان

تنويه هـام من الداخلية للطلبة الملتحقين بكلية ضباط الشرطة للعام 2023-2024

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تنوه وزارة الداخلية للطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية ضباط الشرطة للعام 2023-2024 والذين انهو الكشف الطبي والتحاليل ؛ بأن موعد المقابلة الشخصية وامتحان اللياقة البدنية بعد أيام عيد الفطر المبارك.

وسيتم تحديد موعد لكل مديرية أمن والاعلان عنه بالصفحة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك