المنفي يلتقي رئيس حزب العدالة والبناء

العنوان-طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الخميس، مع رئيس حزب العدالة والبناء، عماد البناني، التطورات السياسية الأخيرة، وأهمية تعزيز التوافق بين كل أطراف العملية السياسية، والحفاظ على الاستقرار.

كما بحث الطرفان المضي قُدماً نحو تحقيق الاستحقاقات الانتخابية وتلبية تطلعات الليبيين في بناء دولة مدنية آمنة ومستقرة.

ويأتي لقاء المنفي مع البناني ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس المجلس الرئاسي مع مختلف الأطراف والجهات الفاعلة من أجل حشد الدعم للعملية السياسية والدفع نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإجراء الانتخابات التي ينتظرها أكثر من 2.8 ملايين ناخب.