الدبيبة يشدد على ضرورة تفعيل مصلحة التخطيط العمراني وتطوير عناصرها

طرابلس 6 أبريل 2023م (وال)-شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس على ضرورة تفعيل مصلحة التخطيط العمراني وتطوير عناصرها لتستطيع القيام بدورها الهام في تنظيم المدن و المناطق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدبيبة مع العاملين بمصلحة التخطيط العمراني، بحضور وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي” ووكلاء الوزارة وفقا للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

ودعا الدبيبة إلى الإعلان بشكل شفاف لكافة الشركات المحلية و الدولية للمشاركة في خطة المصلحة بعد تقييمها، وتقسيم مناطق عمل الشركات، واختيار الشركات القادرة لتكون مساندا فنيا للمصلحة، والبدء بمشروع التخطيط العمراني وعدم التأخر به.

وأضاف رئيس الحكومة خلال الاجتماع، أن توقف عمل المصلحة خلال السنوات الماضية ووجود ظروف استثنائية مرت بها بلادنا، ساهم في زيادة العشوائية والتأخر في استكمال إجراءات الجيل الثالث، مؤكدا على ضرورة العمل اليوم على معالجة هذه الأوضاع وعدم التأخر في إتخاذ خطوات فاعلة وجدية بشأن هذا الملف العام.

بدوره قدّم رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني “عبدالحكيم السلطاني”، عرضاً ضوئياً حول خطة المصلحة قصيرة المدى، بشأن معالجة العشوائيات وتطوير المخططات المعتمدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال