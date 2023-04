قالت السفارة البريطانية في ليبيا إن زيارة السفيرة “كارولين هورندال” إلى مصراتة فرصة مهمة للمملكة المتحدة للتواصل مع مجموعة واسعة من محاوري مصراتة وفهم أولوياتهم، مضيفة أن المملكة المتحدة فخورة بشراكاتها مع مصراتة والمنطقة المحيطة بها.

وكشفت السفارة أن هورندال زارت مصراتة يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، والتقت بعميد بلدية مصراتة والمجلس البلدي ومجلس الأعيان، كما زارت المنطقة الاقتصادية الحرة في مصراتة وسوق مصراتة القديم.

وتابعت السفارة أن المملكة المتحدة دعمت العديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في مصراتة، حيث عملت معًا للمساعدة في الاستجابة لقضايا الصحة النفسية.

وأشارت السفارة إلى أن المملكة المتحدة وفرت فرصا تدريبية للنساء اللواتي يرغبن في دخول سوق الأعمال التجارية في مصراتة. منذ ديسمبر الماضي، تم تدريب أكثر من 200 امرأة ليبية على مهارات الخياطة والطهي وإدارة الأعمال.

­ وأضافت السفارة أن جامعة “كينچز كولدج لندن” البريطانية عملت بشكل وثيق مع قسم الآثار الليبي للحفاظ على الموقع التاريخي لمدينة لبدة، من خلال توفير التدريب على حماية التراث وتحقيق الاستقرار في حالات الطوارئ والتخطيط الإداري.

ولفتت السفارة أن المملكة المتحدة دعمت الأعمال المتعلقة بمكافحة الألغام في مصراتة، وساعدت في التخلص من أكثر من ألف متفجر من مخلفات الحرب، مما ساعد على جعل ليبيا أكثر أمانًا للجميع.

المصدر: السفارة البريطانية لدى ليبيا

The post السفارة البريطانية: زيارة سفيرتنا لمصراتة فرصة مهمة للتواصل مع أهلها وفهم أولوياتهم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار