هيئة رصد المحتوى: السفارة الفرنسية مستعدة لدعم مشاريع مكافحة الشائعات بالانتخابات الليبية

استقبل رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، جلال عثمان الخميس، بمقر الهيئة بطرابلس، السفير الفرنسي لدى ليبيا “مصطفى مهراج” والوفد المرافق له.

وقالت الهيئة في بيان إن عثمان قدم خلال اللقاء شرحًا مفصلاً عن إنشاء الهيئة والمهام المنوطة بها في رصد المحتوى الإعلامي ومكافحة خطاب الكراهية، فضلاً عن استعراض استراتيجية عمل الهيئة للعام 2023، ودورها في اعتماد مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي في ليبيا وإقامة الورش التدريبية على مبادئها.

ورحب عثمان خلال اللقاء – الذي حضره مدير مكتب الخبراء بالهيئة ومدير مكتب الإعلام والتوثيق، والوفد المرافق – بالتعاون المشترك مع الجانب الفرنسي لدعم حرية الصحافة، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن، وإمكانية إطلاق مشاريع تدريبية تستهدف الإعلاميين والمؤسسات الموقعة على مدونة السلوك في مجال رصد المحتوى الإعلامي أثناء فترة الانتخابات، ودورالإعلام في نزاهة الانتخابات وتعزيز المشاركة، وفق البيان.

ومن جهته أثنى السفير الفرنسي بجهود الهيئة في مكافحة خطاب الكراهية ونشاطها التعديلي، والتدريبي الذي تمارسه، مبديًا رغبة السفارة الفرنسية لدى ليبيا في فتح أفاق التعاون المشترك بين الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، والهيئة الفرنسية المناظرة لها في مجال مكافحة خطاب الكراهية والأخبار الزائفة، وتقديم الاستشارات الفنية وتبادل الخبرات، بحسب بيان الهيئة.