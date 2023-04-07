السفارة الليبية بالقاهرة تبحث ملف المرضى الليبيين في المستشفيات المصرية

القاهرة 6 أبريل 2023م (وال) ـ بحث القائم بأعمال السفارة الليبية بالعاصمة المصرية القاهرة، محمد عبد العالي مصباح مع المراقب المالي ورئيس المكتب الصحي المكلف بالسفارة، ملف المرضى الليبيين في مصر.

وأوضحت السفارة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي في ظل سعي البعثة لتقديم أفضل الخدمات للمرضى الليبيين في المصحات والمستشفيات المصرية والاهتمام والمتابعة الدقيقة لهذا الملف، من حيث التأكد من تلقي المرضى للعلاج نظير المبالغ التي تدفع لتلك المصحات.

وأضافت السفارة أن الاجتماع تطرق إلى معالجة قيام بعض المصحات بإخراج المرضى أثناء تلقيهم العلاج واشتراط إحالة المبالغ المالية كاملة، مشيرة إلى أن هذا أمر مستهجن وغير مبرر، خاصة وأن السفارة ملتزمة في تعاملها مع تلك المصحات، وأن كل الخطوات التي يقوم بها المكتب الصحي والقسم المالي الهدف منها هو ضمان حصول المرضى على أفضل الخدمات العلاجية وللحد من ظاهرة المعاملة الغير مناسبة من بعض المستشفيات للمرضى الليبيين.

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