18 مليار دينار .. المصرف المركزي يكشف مصروفات ليبيا في الربع الأول من عام 2023

أصدر مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام والذي يغطي الفترة من 2023/01/01 حتى 2023/03/31.

وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي إجمالي الإيرادات خلال تلك الفترة بلغ 26 مليار دينار وإجمالي الإنفاق العام بلغ 18 مليار دينار.

ومثل الباب الأول الخاص بالرواتب 73% من إجمالي الإنفاق بقيمة 13.1 مليار دينار، فيما بلغ إنفاق الباب الثاني (النفقات التسييرية) 904 مليون دينار، والباب الثالث (التنمية) 750 مليون دينار، والباب الرابع (الدعم) 3.3 مليار دينار.

وبينت أن نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له خلال تلك الفترة بلغت 269.8 مليون دينار ونفقات مجلس الدولة الاستشاري بلغت 12.5 مليون دينار ونفقات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له 137.6 مليون دينار.

كما أظهرت أن إجمالي نفقات وزارات حكومة الوحدة والجهات التابعة لها خلال تلك الفترة بلغت 16.7 مليار دينار .

وعن الإيرادات التي بلغت 26 مليار دينار فقد جاءت بإيرادات مبيعات النفط بقيمة 14.3 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 800 مليون دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليار دينار، والضرائب 97 مليون دينار.

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كما بلغ إيراد الجمارك 52 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 150 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 60 مليونًا، وإيرادات أخرى 195 مليونًا، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (رسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).