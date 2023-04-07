العكروت: ضيعنا فرصاً ثمينة كانت بأقل التكاليف

الوطن| رصد

قال سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، محمد العكروت، إنه لو كان هناك تخطيط في البلاد، لكان هناك أكبر ميناء بحري ومطار جوي في شمال افريقيا، في مدينة سرت، ومهمة الميناء ترانزيت بضائع وسلع لعمق أفريقيا، ومهمة المطار ترانزيت مسافرين لعمق افريقيا، ولكانت ليبيا سيطرت على وسائل النقل البشري والتجاري لأفريقيا.

وأضاف في تصريحات، إن ليبيا اعتمدت على النفط بغزارة دون بدائل أخرى لا تقل أهمية، مشيراً إلى أن ميزة وجود مدينة سرت في العمق البحري للمتوسط، كونها حلقة وصل بين أوروبا وأفريقيا سواء لتجارة الترانزيت أو لنقل الركاب.

وتابع “ضيعنا فرصاً ثمينة كانت متاحة بأقل التكاليف، اعتمدنا على النفط نتيجة غزارة المدخول وسهولة الصرف، انخدعنا بالثروات الهائلة من النفط، وعميت أبصارنا عن المستقبل، وها نحن نعاني”