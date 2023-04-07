اليوم.. أمطار غزيرة على مناطق غرب ليبيا والأرصاد تحذّر من هذا الأمر!

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي، في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، من جريان بعض الأودية المحلية، على المناطق من غرب طرابلس والدواخل وبعض مناطق الجبل الغربي وجنوبه نتيجة منخفض، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر.

وأفاد المركز، أن مناطق ليبيا تتأثر بمنخفض جوي مصحوب برياح شمالية شرقية على مناطق الشمال الغربي، تكون نشطة وباردة.

وتوقع المركز حدوث تكاثر للسحب من مساء اليوم الجمعة على مناطق الشمال الغربي وغدامس مع فرصة لسقوط أمطار تصحبها خلايا رعدية.

وأشار إلى أن من المتوقع أن تكون الأمطار جيدة آخر ليلة اليوم الجمعة خاصة على المناطق من غرب طرابلس والدواخل وبعض مناطق الجبل وجنوبه.

وذكر أن ذلك سيتسبب في تراكم المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.