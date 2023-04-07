قبول ترشيح ليبيا كعضو بلجنة التربية البدنية بالاتحاد الدولي للرياضة المدرسية

قدم وزير الشباب بحكومة الوحدة المؤقتة فتح الله الزني التهنئة إلى الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب وللدكتورة حدهم العابد مدير إدارة البرامج والأنشطة بالاتحاد الليبي لرياضة الطلاب.

وجائ ذلك لقبول ترشيح “العابد” كعضو بلجنة التربية البدنية بالاتحاد الدولي للرياضة المدرسية للفترة 2023-2026، وفق بيان لوزارة الشباب.

وأضاف البيان أن الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية تأسس سنة 1972م، وانضمت دولة ليبيا مؤخرا لعضوية الاتحاد .

وتابع: يأتي هذا الانتخاب ضمن دعم وزارة الشباب لترشيح الكفاءات الليبية في المنظمات الدولية.