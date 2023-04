المبعوث الأمريكي يؤكد لـ”الكوني” دعم بلاده لإجراء الانتخابات الليبية العام الجاري

التقى مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني.

وقال المبعوث الأمريكي إن لقائه مع الكوني، جاء لتأكيد بلاده القوي لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي لتنظيم الانتخابات العام الجاري.

وأضاف نورلاند، أنه ناقش مع الكوني، استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار الجديدة سوف تجلب التركيز للمناطق المهمشة تاريخيا في ليبيا.

وكان المبعوث الأمريكي أكد في وقت سابق أن الاستراتيجية العشرية الجديدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ‎ليبيا تستند على شراكات بناءة و برامج على مستوى المجتمعات المحلية تدعم تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والمسائلة والحوكمة المسؤولة.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تؤكد التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطياً يمكنها تقديم الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات.

