بلها: نشر الثقافة الديمقراطية أساس لبناء دولة مدنية

الوطن| رصد

قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها، إن مبدأ مدنية الدولة هو هدف يسعى لخلقه وحمايته كل فرد في المجتمع سواء أكان حاكما أو محكوما كجزء من المسؤولية المجتمعية.

وأضاف بلها إن ذلك يتحقق نشر الثقافة الديمقراطية بدءا من مناهج التعليم والتربية والإعلام وبرامج الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وخطب الوعظ والإرشاد، وصولا إلى البرامج الانتخابية للمترشحين في كل أنواع الانتخابات النقابية والبلدية والنيابية والرئاسية، وبرامج الحكومات المنتخبة التي يقرها البرلمان.

واعتبر أن قيام الدولة الديمقراطية المدنية، رهين بنشر الثقافة الديمقراطية المجتمعية، وتكامل المؤسسات الحاكمة، حيث تنشأ الدول الديمقراطية وتتطور وتزدهر.