السفيرة البريطانية: ناقشنا مجالات العمل بين بريطانيا وليبيا مع عميد مصراتة

الوطن|رصد

شكرت السفيرة البريطانية كرولين هورندال سكان مدينة مصراتة لحفاوة الاستقبال، مؤكدةً أن مصراتة مدينة جميلة ولديها الكثير لتقدمه.

وأشارت هورندال إلى أنه تم مناقشة مجالات العمل بين بريطانيا وليبيا مع عمدة بلدية مصراتة خلال الزيارة، بالإضافة لاستكشاف عدة فرص للأعمال البريطانية في أحد أهم المراكز التجارية لدى ليبيا.

وأكدت السفيرة البريطانية أن بلادها فخورة بشراكاتها مع مصراتة في مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية إلى التعليم والأعمال والتجارة.

ولفت إلى فخر بريطانيا بدعمهم لمركز تعليمي للمرأة الليبية في مصراتة، حيث قمنا بتدريب أكثر من 200 امرأة على مهارات الخياطة والطهي وإدارة الأعمال.

وقالت هورندال في سلسلة تغريدات: “ساعدت مشاريع بريطانيا في التخلص من أكثر من ألف لغم ومتفجر من مخلفات الحرب، مماساعدت في السماح لليبيين باستعادة أراضيهم وجعلت مكانًا أكثر أمانًا للجميع“.