المصرف المركزي: 26 مليار دينار إجمالي الإيرادات عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام

الوطن / رصد

أصدر المصرف ليبيا المركزي بيانات الإنفاق للقطاعات والجهات التابعة لها خلال الفترة الممتدة من 01/01/2023 حتى 31/03/2023 حيث بلغ أجمالي الايرادات 26 ملياردينارحيث تصدرت القائمة ايرادات مبيعات النفط بــ14.4 مليار تلاها ايرادات إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10.3مليار دينار.

فيما بلغت النفقات 18 ملياردينار تصدرت القائمة الباب الاول “المرتبات” 13.1 مليار تلاها الباب الرابع(الدعم) 3.3 مليار

وبين تقرير المركزي ان انفاق مجلس الوزراء في الحكومة المنتهية نحو 478 مليون

وبلغت نفقات وزارة الدفاع في الحكومة المنتهية والجهات التابعة لها خلال مليار و114 مليون دينار فيما بلغت نفقات وزارة الخارجية 29 مليون دينار