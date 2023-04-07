العرفي: اجتماع 6+6 مبادرة جيدة في الطريق الصحيح لسن قوانين انتخابية

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن اجتماع 6+6 مبادرة جيدة في الطريق الصحيح لسن قوانين انتخابية يؤمن بها الجميع.

أكد في تصريحات صحافية، اليوم الخميس، أن الخطوات الفعلية من اجتماع 6+6 هي إنجاز قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبيت أن لقاء المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، بالمدير خليفة حفتر وعقيلة صالح بعد سلسلة لقاءات دولية للهيئة الوضع وتسليم الجميع بنتائج الانتخابات

ولفت إلى أن باتيلي يقوم بتفكير الجميع أن الانتخابات قادمة ويجب أن يسلم ويؤمن بها الجميع ومن الضروري أن يرتضي بنتائجها كل مسؤول.

وقال إن إخراج المرتزقة من ليبيا صار ضرورة حامية وسوفةتكون البداية بإخراج الفاغنر من ليبيا