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باتيلي: آن أوان نهضة ليبيا بعد عشر سنوات من الصراع

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

 

قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا “عبدالله باتيلي ” أن الوقت قد حان لتوفير الظروف لنهضة ليبيا من جديد وإجراء مصالحة وطنية تشمل كل مناطق ليبيا

وأردف باتيلي في كلمة له خلال اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية : “تكفي عشر سنوات من الصراع! تكفي عشر سنوات من هذه الأزمة! لابد أن نبدأ عهدا جديدا من المصالحة الوطنية في كل المناطق الليبية، آن الأوان لتوفير الظروف لنهضة ليبيا من جديد” ودعا المبعوث الأممي عمداء البلديات للمساهمة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال هذا العام.

 

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#عبدالله باتيلي الأمم المتّحدة انتخابات 2023 ليبيا

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الوطن الليبية

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