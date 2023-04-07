باتيلي: آن أوان نهضة ليبيا بعد عشر سنوات من الصراع

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قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا “عبدالله باتيلي ” أن الوقت قد حان لتوفير الظروف لنهضة ليبيا من جديد وإجراء مصالحة وطنية تشمل كل مناطق ليبيا

وأردف باتيلي في كلمة له خلال اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية : “تكفي عشر سنوات من الصراع! تكفي عشر سنوات من هذه الأزمة! لابد أن نبدأ عهدا جديدا من المصالحة الوطنية في كل المناطق الليبية، آن الأوان لتوفير الظروف لنهضة ليبيا من جديد” ودعا المبعوث الأممي عمداء البلديات للمساهمة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال هذا العام.