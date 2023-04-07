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الشيباني: لا نريد أن تستغفلنا أمريكا وتكون بلادنا أوكرانيا شمال أفريقيا

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حذر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، من استغلال الولايات المتحدة الأمريكية لليبيين، وتوظيفهم في حرب بالنيابة عنها.

وقال الشيباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” تسعى أميركا إلى تجنيد الليبيين لمحاربة الفاغنر الروسية تحت شعار ضرورة خروج جميع المرتزقة لإجراء الانتخابات”.

وأضاف الشيباني:” نعم نحن نريد خروج جميع القوات الأجنبية بما فيهم الفاغنر ولكن ليس بالنيابة عن أميركا وبطريقتها وبتوجيه منها وفي التوقيت المناسب لها”.

وتابع:” لا نريد أن تستغلنا أميركا وتستغفلنا وتكون بلادنا أوكرانيا شمال أفريقيا”.

 

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حرب ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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