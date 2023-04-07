الشيباني: لا نريد أن تستغفلنا أمريكا وتكون بلادنا أوكرانيا شمال أفريقيا

حذر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، من استغلال الولايات المتحدة الأمريكية لليبيين، وتوظيفهم في حرب بالنيابة عنها.

وقال الشيباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” تسعى أميركا إلى تجنيد الليبيين لمحاربة الفاغنر الروسية تحت شعار ضرورة خروج جميع المرتزقة لإجراء الانتخابات”.

وأضاف الشيباني:” نعم نحن نريد خروج جميع القوات الأجنبية بما فيهم الفاغنر ولكن ليس بالنيابة عن أميركا وبطريقتها وبتوجيه منها وفي التوقيت المناسب لها”.

وتابع:” لا نريد أن تستغلنا أميركا وتستغفلنا وتكون بلادنا أوكرانيا شمال أفريقيا”.