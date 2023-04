العابد: سوق العمل يحتاج إلى وقفة جادة لاستيعاب العمالة الليبية

ليبيا – ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد الاجتماع الـ4 للجنة التحضيرية لإعداد استراتيجية التشغيل لمتابعة الملامح النهائية للأخيرة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أكد تقديم المسودة النهائية للاستراتيجية للمجتمعين متضمنة الرؤية والرسالة والأهداف، بعد ما أنهت الفرق المكلفة بالخصوص أعمالها، ناقلًا عن العابد تأكيده حاجة سوق العمل لوقفة جادة لاستيعاب العمالة الليبية.

ووفقًا للبيان، تهدف الاستراتيجية تخفيض نسبة البطالة ومنح مزايا وحوافز مادية للباحثين عن العمل لتمكينهم اقتصاديًا، إضافة إلى التركيز على جانب تدريب وتأهيل العناصر الوطنية في المهن الحرفية من أجل جعلهم قادرين على الإدماج في سوق العمل.

