الشيباني يحذر من نوايا أمريكية لزج الليبين بحرب جديدة

الوطن|رصد

حذر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، من استغلال الولايات المتحدة الأمريكية لليبيين، وتوظيفهم في حرب بالنيابة عنها.

وأكد الشيباني في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سعي أميركا إلى تجنيد الليبيين لمحاربة الفاغنر الروسية تحت شعار ضرورة خروج جميع المرتزقة لإجراء الانتخابات.

وأضاف الشيباني :” نعم نحن نريد خروج جميع القوات الأجنبية بما فيهم الفاغنر ولكن ليس بالنيابة عن أميركا وبطريقتها وبتوجيه منها وفي التوقيت المناسب لها”.

وأضاف:” لا نريد أن تستغلنا أميركا وتستغفلنا وتكون بلادنا أوكرانيا شمال أفريقيا”.