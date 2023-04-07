أمطار رعدية على مناطق شمال غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار جيدة مساء اليوم الجمعة وصباح يوم السبت على مناطق شمال غرب ليبيا مصحوبة بخلايا رعدية.

وقال إن من المتوقع أن تصل الأمطار إلى الجفرة ومناطق الشمال الشرقي.

وذكر المركز أن مناطق ليبيا تتأثر اليوم بمنخفض جوي مصحوب برياح شمالية شرقية على مناطق الشمال الغربي، لافتًا إلى أن الرياح تكون نشطة وباردة وتشمل مناطق الشمال الشرقي.

وأشار إلى أن سقوط الأمطار قد يتسبب في تراكم المياه في الأماكن المنخفضة، وجريان بعض الأودية المحلية، الأمر الذي يتطلب أخذ الحيطة والحذر.