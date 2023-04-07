أمطار رعدية.. حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا اليوم الجمعة 07 ابريل 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 07 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، أجواء باردة على مناطق الشمال، مع رياح نشطة على معظم البلاد، وسقوط أمطار متفرقة من مساء اليوم على مناطق غرب ليبيا تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: غائمة مع فرصة لسقوط أمطار من مساء اليوم قد تصحبها خلايا رعدية ومتوقع أن تكون جيدة على أقصى الساحل الغربي والدواخل مما تسبب في تراكم المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية مع ظهور ضباب هذه الليلة على بعض مناطق جبل نفوسة.

الرياح: شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار أحياناً.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-20)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: غائمة جزئياً تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-22)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: غائمة جزئياً تتكاثر على غدامس والحمادة والجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية.

الرياح: جنوبية غربية نشطة السرعة على القطرون وأقصى الجنوب بينما تكون شرقية على باقي المناطق مثيرة للأتربة والرمال احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 27 )مْ على غدامس – الحمادة والجفرة, وتكون مابين (30 -35)مْ على أقصى الجنوب.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر صباح الغد على مناطق جالو والواحات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-39)مْ, بينما لا تتجاوز (29) مْ على مناطق الواحات.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:30)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:47).