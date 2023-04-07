الدبيبة يدعو لتفعيل مصلحة التخطيط العمراني وتطوير عناصرها

أخبار ليبيا 24

شدد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة على ضرورة تفعيل مصلحة التخطيط العمراني وتطوير عناصرها لتستطيع القيام بدورها الهام في تنظيم المدن والمناطق، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، الخميس، بديوان وزارة الإسكان والتعمير، ومصلحة التخطيط العمراني، مع العاملين بالمصلحة في حضور وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي ووكلاء الوزارة.

ودعا الدبيبة المصلحة إلى الإعلان بشكل شفاف لكافة الشركات المحلية والدولية للمشاركة في خطتها بعد تقييمها، وتقسيم مناطق عمل الشركات، واختيار الشركات القادرة لتكون مساندا فنيا للمصلحة، والبدء بمشروع التخطيط العمراني وعدم التأخر به.

وأكد الدبيبة، أن توقف عمل مصلحة التخطيط العمراني، خلال السنوات الماضية، ساهم في زيادة العشوائية والتأخر في استكمال إجراءات الجيل الثالث.

وقال، “يجب أن نعمل على معالجة هذه الأوضاع وعدم التأخر في اتخاذ خطوات فاعلة وجدية بشأن هذا الملف العام”.