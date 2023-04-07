العرّادي: يجب تجميد التواصل مع مجلس النواب فوراً

دعا القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين والشهير بـ”عراب فجر ليبيا” عبدالرزاق العرّادي، مجلس الدولة الاستشاري إلى وقف حواره مع مجلس النواب.

وقال العرّادي في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن مجلس النواب يفتأت على السلطة القضائية ويعيد إصدار قانون المحكمة الدستورية الذي سبق وأن قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في مارس من هذا العام بعدم دستوريته.

وأضاف: “يجب تجميد التواصل مع مجلس النواب فورا حتى يرجع عن غيه”.

يشار إلى أن لجنة “6+6” المشكلة من أعضائ بمجلسي النواب والدولة الاستشاري بدأت اجتماعاتها للتوافق على القوانين الانتخابية، استعدادا لإجراء الانتخابات بالعام الحالي.