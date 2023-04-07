ليبيا الان

العرّادي: يجب تجميد التواصل مع مجلس النواب فوراً

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين والشهير بـ”عراب فجر ليبيا” عبدالرزاق العرّادي، مجلس الدولة الاستشاري إلى وقف حواره مع مجلس النواب.

وقال العرّادي في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن مجلس النواب يفتأت على السلطة القضائية ويعيد إصدار قانون المحكمة الدستورية الذي سبق وأن قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في مارس من هذا العام بعدم دستوريته.

وأضاف: “يجب تجميد التواصل مع مجلس النواب فورا حتى يرجع عن غيه”.

يشار إلى أن لجنة “6+6” المشكلة من أعضائ بمجلسي النواب والدولة الاستشاري بدأت اجتماعاتها للتوافق على القوانين الانتخابية، استعدادا لإجراء الانتخابات بالعام الحالي.

 

الوسوم

ليبيا مجلس النواب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك