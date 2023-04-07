جهاز الأمن الداخلي: التصدي للنشاطات المشبوهة ضد القيم الإسلامية للمجتمع الليبي اختصاص أصيل لنا

قال، جهاز الأمن الداخلي، اليوم الجمعة، إن التصدي والمراقبة للنشاطات المشبوهة والمعادية التي تقوم بها الدول والمنظمات والمجموعات والأفراد والتي تستهدف الهوية الوطنية أو القيم الإسلامية للمجتمع الليبي أو بنيته السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ما هو إلا أحد اختصاصاته الأصيلة.

جاء ذلك على خلفية القبض على مجموعة من الليبيين بتهمة “الخروج عن الملة الإسلامية واعتناق الدين المسيحي”، إضافة إلى بعض الأجانب بتهمة “نشر المسيحية”.

وأضاف، أن كل ما تم اتخاذه من إجراءات “في حق المقبوض عليهم الذين بدّلوا دينهم وتنازلوا عن الحق بالباطل كانت وفقًا للقانون وفي إطار الكفاءة والمهنية”.

وقال الجهاز، إنّه “سيظل عاكفًا على مواصلة المشوار خلف المرتدين عن الدين الحنيف ومن كان على شاكلتهم والاستمرار في ملاحقتهم بالقانون ولا شيء غير القانون”.

وأضاف، أن “إيقاف المقبوض عليهم كان قد تم وفقًا للقانون استدلالاً وتحقيقًا للمراحل السابقة للأحكام التي ننتظرها كرادع لكل من تسول له نفسه المساس بالقيم الدينية”.

وقال جهاز الأمن الداخلي، إنّه وبكامل مكوناته لن يلتفت للخلف، وإن “كل من كان مأجورًا للنطق لصالح الباطل فليراجع نفسه وليعد لرشده، وإلا فإن جهاز الأمن الداخلي سيلاحقه أينما كان وحيثما وجد”.

وأكد الجهاز، التزامه التام بالقانون في تنفيذ واجباته ومهامه، مشيرًا إلى أن “استهداف الدين الخنيف لا يختلف عن أعمال التطرف والإرهاب”.