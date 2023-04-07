ممثل اليونيسف: عقدتُ لقاءً مثمراً مع “حليمة”

عقد ممثل اليونيسف في ليبيا ميكيلي سرفادي، اجتماعاً وصفه بـ”المثمر” مع وزيرة العدل في حكومة الدبية، حليمة إبراهيم.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة المجالات الرئيسية للتعاون القضائي بما في ذلك توفير تأهيل المهارات الحياتية للأطفال.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون بشأن المرأة في مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتعزيز بناء القدرات لمحاكم الأسرة ودعم وزارة العدل من خلال إدارة القضايا المتعلقة بالأطفال الذين يخضعون لإجراءات قضائية.

وقدم ممثل اليونيسف، الشكر لوزارة العدل، على شراكتهم وتفانيهم في تحسين حياة الأشخاص الأكثر احتياجاًمتابعا:” نتطلع إلى العمل معًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا للجميع”.