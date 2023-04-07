جهاز الامن الداخلي يصدر بياناً جديداً بشأن القبض على شبكة تنصيـرية من الليبيين والاجانب

أصدر جهاز الأمن الداخلي، اليوم الجمعة، بياناً جديداً بشأن القبض على مجموعة من الليبيين بتهمة “الخروج عن الملة الإسلامية واعتناق الدين المسيحي”، إضافة إلى بعض الأجانب بتهمة “نشر المسيحية”.

وقال، جهاز الأمن الداخلي، في بيان صادر عنه، إن التصدي والمراقبة للنشاطات المشبوهة والمعادية التي تقوم بها الدول والمنظمات والمجموعات والأفراد والتي تستهدف الهوية الوطنية أو القيم الإسلامية للمجتمع الليبي أو بنيته السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ما هو إلا أحد اختصاصاته الأصيلة.

وأضاف الجهاز، أن كل ما تم اتخاذه من إجراءات “في حق المقبوض عليهم الذين بدّلوا دينهم وتنازلوا عن الحق بالباطل كانت وفقًا للقانون وفي إطار الكفاءة والمهنية”.

وقال الجهاز، إنّه “سيظل عاكفًا على مواصلة المشوار خلف المرتدين عن الدين الحنيف ومن كان على شاكلتهم والاستمرار في ملاحقتهم بالقانون ولا شيء غير القانون”.

وأضاف، أن “إيقاف المقبوض عليهم كان قد تم وفقًا للقانون استدلالاً وتحقيقًا للمراحل السابقة للأحكام التي ننتظرها كرادع لكل من تسول له نفسه المساس بالقيم الدينية”.

وقال جهاز الأمن الداخلي، إنّه وبكامل مكوناته لن يلتفت للخلف، وإن “كل من كان مأجورًا للنطق لصالح الباطل فليراجع نفسه وليعد لرشده، وإلا فإن جهاز الأمن الداخلي سيلاحقه أينما كان وحيثما وجد”.

وأكد الجهاز، التزامه التام بالقانون في تنفيذ واجباته ومهامه، مشيرًا إلى أن “استهداف الدين الخنيف لا يختلف عن أعمال التطرف والإرهاب”.

وكان، جهاز الأمن الداخلي طرابلس، قد أعلن الخميس، عن ضبط منظمة تستغل كنسية “السيدة مريم” بالمدينة القديمة، لتعميد اللليبيين بعد اعتناقهم المسيحية وتركهم الإسلام. وتم القبض على شاب ليبي ارتد عن الإسلام من قبل جهاز الأمن الداخلي لخروجه عن الدين الإسلامي واعتناق المسيحية.

وأقر الشاب انه كان ضمن تشكيل مكون من ليبيين وأجانب يدعو للمسيحية في نهاية 2016، وكان له صديق ليبي عرّفه على مجموعة أصدقائه، وكان من ضمنهم شخص أمريكي الجنسية يعيش في طرابلس، وكانو يتناقشوا في أمور عدة منها الديانة المسيحية.