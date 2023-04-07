تقلبات جوية مصحوبة برياح باردة وأمطار على مناطق شمال ليبيا خاصة الغربية

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تشهد حالة الطقس في ليبيا، اليوم الجمعة، تقلبات جوية حيث الأجواء باردة على مناطق الشمال، مع رياح نشطة على معظم البلاد. حسبما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار متفرقة من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي، مشيرًا إلى أنها قد تصل إلى الجفرة ومناطق الشمال الشرقي.

وذكرت أن من المتوقع أن تكون الأمطار جيدة تصحبها خلايا رعدية هذه الليلة خاصة على المناطق الممتدة من غرب طرابلس والدواخل وبعض مناطق الجبل الغربي وجنوبه.

وأشارت إلى أن ذلك قد يتسبب في تراكم المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.