ليبيا- صرح “فيديريكو فوسي” كبير منسقي الإعلام بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا بشأن التنامي في تدفقات الهجرة غير الشرعية.

تصريحات “فوسي” التي أدلى بها للقسم الإخباري الإنجليزي لوكالة أنباء “الأناضول” التركية وتابعتها وترجمت المرتبط منها بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أوضح من خلالها أن تونس باتت الدولة الأكثر تسريبا للمهاجرين غير الشرعيين هذا العام لتحل محل ليبيا.

ووفقًا للتقرير، يستغرق الوصول إلى إيطاليا من تونس نحو ليلة واحدة فيما يمكن أن تستغرق الرحلة ما يصل إلى 5 أيام من ليبيا واعتمادًا على المنطقة التي ينطلق منها المهاجرون غير الشرعيون، فيما رجح “فوسي” ارتفاع الأعداد بسبب الطقس الجيد والنزاعات المستمرة دول المصدر.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post فوسي: 38% من المهاجرين غير الشرعيين الواصلين لإيطاليا قدموا من ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية