تقلبات جوية وامطار جيدة رعدية في مناطق الشمال والارصاد تحذر من جريان الاودية المحلية.. وأجواء ساخنة في الجنوب

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي، في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، من جريان الأودية المحلية، على المناطق من غرب طرابلس والدواخل وبعض مناطق جبل نفوسة وجنوبه نتيجة منخفض، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر.

وفي التفاصيل، أفاد المركز أن تقلبات جوية حيث الأجواء باردة على مناطق الشمال، مع رياح نشطة على معظم البلاد وسقوط أمطار متفرقة من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربى – غدامس – مناطق شمال الحمادة وقد تصل إلى الجفرة ومناطق الشمال الشرقي.

وتوقع المركز ان تكون جيدة تصحبها خلايا رعدية هذه الليلة خاصة على المناطق (من غرب طرابلس والدواخل وبعض مناطق جبل نفوسة وجنوبه) مما تسبب فى تراكم المياة فى الاماكن المنخفضة وجريان بعض الاودية المحلية، عليه يرجى اخد الحيطة والحذر.

وذكر المركز أن بعض مناطق الجنوب (أقصى الجنوب الغربي ومعظم مناطق الجنوب الشرقي) تتأثر برياح نشطة الى قوية مثيرة للأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الافقية مع أجواء ساخنة.