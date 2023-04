ميدل إيست مونيتور: واشنطن تريد إبعاد موسكو عن ملف ليبيا متناسية أنقرة

ليبيا – اتهم تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية الولايات المتحدة بالتركيز على إبعاد روسيا عن الملف الليبي وتناسي تدخلات مصر وتركيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت الأبرز من تحليلاته صحيفة المرصد، أوضح أن استراتيجية واشنطن الجديدة في ليبيا مستمدة من قانون الهشاشة العالمية بوصفه ورقة سياسية تهدف إلى إنهاء النزاعات حول العالم أو على الأقل احتواء آثارها بعيدًا عن الولايات المتحدة.

ووفقًا للتقرير، احتلت ليبيا مكانة عالية في تلك الوثيقة ليس فقط كمثال على الصراع، وكيف يمكن احتواء عواقبه، بل لإظهار استجابة الإدارة الديموقراطية الأوسع للحرب الروسية الأوكرانية ولمساعدة البلاد على أن تصبح أكثر استقرارًا، وأمنًا في وقت تم فيه إثارة تساؤلات بشأن جدية واشنطن في هذا العمل.

وبين التقرير أن البيت الأبيض حاول الإجابة على هذه التساؤلات من خلال استراتيجيته العشرية لليبيا، بصفتها خطة أكثر تفصيلية للقانون، مؤكدًا أن مساعي واشنطن لإبعاد روسيا عن الملف الليبي ومحاولة تحميلها أكبر قدر ممكن من مشاكل البلاد يرافقها تناس للتدخلات التركية الأخرى.

وتابع التقرير: إن واشنطن راغبة بطرد موسكو من إفريقيا كلها وليس من ليبيا فحسب. مبينًا أن الولايات المتحدة تريد للبلاد الاستقرار والأمن والتحول لحليف محتمل ضد روسيا وربما الصين، في وقت لن يقتنع فيه الشعب الليبي بعبارات لطيفة قد تكون مشبوهة في وثيقة أميركية.

ترجمة المرصد – خاص

