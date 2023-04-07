ليبيا.. وضع أساسات جسر الوحدة العربية في بنغازي

قالت بلدية بنغازي إن عملية تنفيذ مشروع جسر امتداد شارع الوحدة العربية (شارع عشرين) مستمرة، والمتقاطع مع الطريق الدائري الخامس.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية في بيان مقتضب، إن مجموعة «جسر الذهب» للمقاولات والاستثمار العقاري نفذت أعمال أساسات الجسر.

ودخل مشروع جسر الوحدة العربية ضمن أعمال لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، ويجرى تنفيذه تحت إشراف إدارة المشروعات ببلدية بنغازي.

وفي فبراير الماضي، أعلنت بلدية بنغازي مباشرة لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في إنشاء جسر على امتداد شارع الوحدة العربية (شارع عشرين) من الطريق الدائري الرابع إلى الطريق الدائري الخامس. وأوضحت البلدية، أن المشروع يجرى تنفيذه بدعم فني من شركة «ماتير» الفرنسية.