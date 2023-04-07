السجن ثلاث سنوات لمدير شركة الاستثمارات الخارجية السابق

الوطن|رصد

حكمت محكمة الجنايات في طرابلس بإدانة المدير السابق لشركة الاستثمارات الليبية الخارجية “سالم جنيش” بتهمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة، والتقصير في حفظ المال العام

وجاء في بيان نشره مكتب النائب العام على موقع التواصل فيسبوك أن المحكمة تولت تحقيق واقع تقديم المتهم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بشكل مخالف للقوانين واللوائح وإحداثه ضرراً جسيماًَ بالمال العام و المصلحة العامة ، وتسببه بإلحاق ضرر بالمال العام نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت قيمة إحداها مائتي مليون جنيه مصري ، وبلغت قيمة الأخرى خمسة ملايين دولار أمريكي .

وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع فقد قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليه وأنزلت به عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات .