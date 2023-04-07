السفارة الليبية بالقاهرة تناقش الإجراءات المالية للطلبة الموفدين

احتضنت السفارة الليبية في القاهرة، اجتماعاً بمقر الملحقية الثقافية الأكاديمية؛ لمتابعة الإجراءات المالية للطلبة الموفدين.

وبحسب بيان السفارة الليبية، فإن الاجتماع عقد بمقرالملحقية الثقافية الأكاديمية بالسفارة الليبية بالقاهرة وبحضور إسماعيل إعبيد الملحق الثقافي والأكاديمي ورمزى خليفة عسكر مساعد المراقب المالي والقسم المالي بالملحقية وقسم الإشراف، ورئيس قسم التوثيق والمعلومات.

وأوضح البيان، أن اللقاء لتناول متابعة الإجراءات المالية للطلبة الموفدين، وتذليل كافة العراقيل أمامهم واتخاذ الآليات والاجراءات التى تسهم فى إنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

هذا وقد تم استعراض كافة المعاملات المالية المحالة وماتم بشأنها، وفقا للبيان الصادر.