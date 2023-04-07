الحكم على مدير سابق لشركة الاستثمارات الخارجية بالسجن ثلاث سنوات

العنوان

قال مكتب النائب العام، اليوم الجمعة، إن محكمة الجنايات بطرابلس، أصدرت حكمًا بإدانة مدير سابق لشركة الاستثمارات الخارجية، وإنزال عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات عليه، لإلحاق ضرر بالمال العام.

وأوضح المكتب، أن قضاء الحكم تصدى للإساءة المنسوبة إلى مسؤول الشركة؛ فتولت المحكمة تحقيق واقع تقديم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح، وإحداثه ضررًا جسيمًا بالمال العام والمصلحة العامة.

وأضاف المكتب، أن المتهم تسبب في إلحاق ضرر بالمال العام نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت قيمة إحداها 200 مليون جنيه مصري، فيما بلغت قيمة الأخرى5 ملايين دولار أمريكي.

وقال المكتب، إن “بفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليه؛ فأنزلت به عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات”.