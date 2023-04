ليبيا – أعلنت وزارة المالية في حكومة تصريف الأعمال عن إجراءاتها بشأن مرتبات شهر أبريل الجاري.

بيان صحفي مقتضب صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، نقل عنها تأكيدها إحالة أذونات تمويل المرتبات لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة.

وأضاف البيان: إن الاذونات تم إرسالها لإدارة العمليات المصرفية في المصرف المركيز بطرابلس لاستكمال إجراءات الصرف.

Shares

The post مالية الدبيبة: إحالة أذونات صرف مرتبات أبريل للمصرف المركزي لصرفها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية