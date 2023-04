بينهم مسن يتجاوز 80 عاما، كشف مصير 6 أشخاص جدد في مقابر ترهونة الجماعية

أعلنت رابطة ضحايا ترهونة التعرف على هويات 6 مواطنين من مدينة ترهونة عن طريق تحليل البصمة الوراثية وجدوا في المقابر الجماعية بالمدينة.

وقالت الرابطة إن “عبدالحميد جاب الله” و” خالد فرحات” و” فوزي النعاس” كانوا قد اختطفو على يد مليشيا الكاني في الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر من عام 2019 وعثر على جثامينهم في المقابر الجماعية بموقع “الزراعة 5 كيلو” بالمدينة.

وأضافت الرابطة أن المواطن “علاء الدين الرميح” كان قد فقد في مايو من عام 2019 ونقل إلى سجون مليشيا الكاني بترهونة حتى عثر على جثمانه في يناير من العام الجاري بموقع المكب.

وبعد ذلك أعلنت الرابطة التعرف على هوية ” ناجي الجابري” وهو من سكان منطقة سوق الخميس امسيحل بعد أن اختطفه أعوان مليشيا الكاني في المنطقة في أبريل من عام 2020 حتى عثر على جثمانه في إحدى المقابر الجماعية بمدينة ترهونة.

كما جرى التعرف على هوية المسن “أحمد امحمد” من مواليد 1934 بعد العثور على جثمانه بإحدى المقابر الجماعية بموقع سوق الخميس امسيحل والذي اختطفته مليشيا الكاني بترهونة في مارس من عام 2020.

هذا وتجاوز عدد الجثامين المتعرف عليها عن طريق الحمض النووي من قبل هيئة البحث والتعرف المفقودين الـ200 شخص.

المصدر: رابطة ضحايا ترهونة

