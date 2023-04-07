السجن ثلاث سنوات على مدير سابق لشركة الاستثمارات الخارجية لإلحاق ضرر بالمال العام

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حكمت محكمة الجنايات بطرابلس، بالسجن ثلاث سنوات على مدير سابق لشركة الاستثمارات الخارجية، وذلك بعد إدانته بإلحاق ضرر بالمال العام، وفق ما ذكرت مكتب النائب العام.

وأوضح مكتب النائب العام، اليوم الجمعة، أن “قضاء الحكم تصدى للإساءة المنسوبة إلى مسؤول الشركة؛ فتولت المحكمة تحقيق واقع تقديم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح، وإحداثه ضررًا جسيمًا بالمال العام والمصلحة العامة”.

وأضاف المكتب، أن “المُدان تسبب في إلحاق ضرر بالمال العام نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت قيمة إحداها 200 مليون جنيه مصري، فيما بلغت قيمة الأخرى 5 ملايين دولار أمريكي” .

وقال المكتب، إن “بفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليه؛ فأنزلت به عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات”.