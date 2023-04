ليبيا- تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة سير العمل في ديوان وزارة الإسكان والتعمير بالحكومة ومصلحة التخطيط العمراني.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، قدم رئيس المصلحة عبد الحكيم السلطاني بحضور وزير إسكان وتعمير حكومة تصريف الأعمال أبو بكر الغاوي وملاكات الوزارة المتقدمة عرضًا ضوئيًا لخطة مؤسسته قصيرة المدى لمعالجة العشوائيات وتطوير المخططات المعتمدة.

ونقل البيان عن الدبيبة قوله: “إن توقف عمل المصلحة خلال السنوات الماضية ووجود ظروف استثنائية مرت بها بلادنا، ساهم في زيادة العشوائية والتأخر في استكمال إجراءات الجيل الـ3، واليوم يجب أن نعمل على معالجة هذه الأوضاع وعدم التأخر في اتخاذ خطوات فاعلة وجدية بشأن هذا الملف العام”.

ووفقًا للبيان، شدد الدبيبة على وجوب تفعيل عمل المصلحة وتطوير عناصرها لتنظيم المدن والمناطق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والسماح بشكل شفاف للشركات المحلية والدولية بالمشاركة في خطتها بعد تقييمها وتقسيم مناطق عمل الشركات واختيار القادرة فنيًا منها، لبدء مشروع التخطيط العمراني وعدم التأخر به.

Shares

The post الدبيبة: لا بد من تسهيل عملية بدء مشروع التخطيط العمراني وعدم التأخر به first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية