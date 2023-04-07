الطقس في ليبيا.. أجواء باردة وسقوط أمطار جيدة على هذه المناطق

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، طقسا باردا على مناطق الشمال، مع رياح نشطة على معظم البلاد، وهطول أمطار متفرقة مساء الجمعة على مناطق غرب ليبيا تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية.

في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، السماء غائمة مع فرصة لهطول أمطار مساء اليوم قد تصحبها خلايا رعدية ومتوقع أن تكون جيدة على أقصى الساحل الغربي والدواخل ما يتسبب في تراكم المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد، السماء غائمة جزئيا تتكاثر غدا على بعض المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و22 درجة.

وفي الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة، السماء غائمة جزئيا تتكاثر على غدامس والحمادة والجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و27 درجة على غدامس، والحمادة والجفرة، وتكون بين 30 و35 درجة على أقصى الجنوب.

وفي الواحات- السرير- تازربو- الكفرة، السماء قليلة السحب تتكاثر صباح غد على مناطق جالو والواحات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و39 درجة، بينما لا تتجاوز 29 درجة على مناطق الواحات.