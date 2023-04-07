تنسيقية معيدي ليبيا تحذر من عرقلة تنفيذ زيادة المرتبات

الوطن| رصد

حذرت تنسيقية معيدي ليبيا من لجنة “حصر المعيدين والتدقيق في أوضاعهم” واصفة إياها بالمؤامرة.

واعتبرت التنسيقية في بيان لها أن اللجنة تعطل وتعرقل تنفيذ زيادة مرتبات المعيدين لشهر أبريل كما وعد وزير المالية في حكومة الدبيبة، مشيرة إلى أنها تتعمد عرقلة تنفيذ حقوق المعيدين المشروعة ط، بطرح موضوع الإيفاد الخارجي والتفويضات المالية مع وزير التعليم العالي ليكون موضع مساومة جديدة ضد المعيدين.

ودعت المعيدين للحذر وعدم التنازل عن مطالبهم المشروعة في الإفراج عن الرواتب بالزيادة ولا للخداع بوعود الإيفاد الخارجي، معتبرة أن الإيفاد الخارجي لن يكون إلا لعدد محدود جدًا من المعيدين أما الباقي سيكون أعضاء اللجنة والمزورين.