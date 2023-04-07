شركة الكهرباء تؤكد استمرار عملها في تحسين أداء الشبكة والرفع من كفاءتها

أخبار ليبيا 24

قالت الشركة العامة للكهرباء إنها ماضية في تحسين أداء الشبكة والرفع من كفاءتها، مشيرة إلى استمرار العمل على توفير كافة الاحتياجات والمعدات والمستلزمات الضرورية للتقسيمات الإدارية التابعة لها.

وأضافت الشركة، أنها لازالت تواصل نقل الشحنات الخاصة بمكونات شبكة التوزيع إلى الإدارات المعنية بالمناطق.

وقالت، إنها قامت يومي الأربعاء والخميس بنقل شحنات تشمل محولات كهربائية مختلفة الأحجام ومحطات جاهزة وكذلك كوابل مختلفة الأحجام إلى مناطق الوسطى والجبل الغربي وغريان والجفارة وترهونة والمرقب وزليتن وطرابلس.

وأكدت أن ذلك يشمل باقي الفروع والإدارات الموزعة بكامل ليبيا، والتي سيتم تسليمها فور تواصلها مع الإدارة المعنية.

وأوضحت أن نقل باقي الشحنات حتى تغطي كامل مناطق البلاد سيتم حسب آلية العمل المتبعة، وذلك ضمن توفير الاحتياجات الخاصة بالشبكة لتحسين الجهد ومعالجة كافة المختنقات لضمان وصول التغذية الكهربائية للعديد من الأحياء السكنية دون حدوث مشاكل فنية.