ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفة “القائد الأعلى للجيش” اجتماعًا مع رئيس أركان الرئاسي محمد الحداد.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أكد تباحث الطرفين بشأن الوضع العسكري بشكل عام وسير العمل في نطاق المناطق العسكرية.

وبحسب البيان، تم التطرق إلى برامج التنسيق بين الوحدات العسكرية وسبل تكاتف الجهود من أجل تنظيم عملها.

