ليبيا.. استخدامات النقد الأجنبي بلغت 13.2 مليار دولار منذ بداية 2023

كشف مصرف ليبيا المركزي، عن أنه تم صرف 13 مليارا و240 مليون دولار في استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام الجاري حتى 31 مارس الماضي.

وأضاف المركزي، في بيان عن النفقات والإيرادات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، أن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى المصرف خلال تلك الفترة بلغت 5.3 مليار دولار.

كما كشفت البيانات الصادرة عن المصرف، عن تخصيص خمسة مليارات و73 مليون دولار، لتغذية حسابات المصارف التجارية، تشمل مليارين و779 مليون دولار للاعتمادات المستندية، ومليارين و218 مليون دولار لسداد الأغراض الشخصية، و76 مليون دولار للحوالات.

كما خصص المصرف المركزي 13 مليارا و240 مليون دولار لاستخدامات النقد الأجنبي، منها ثلاثة مليارات رواتب العاملين بالخارج، وسبعة مليارات للعلاج بالخارج، و142 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط.

وتضمنت استخدامات الدولة أيضاً حوالات لصالح جهات أخرى بقيمة ستة مليار دولار، تمثل مصروفات لصالح جهات عامة كجهاز خدمات الإسعاف الطائر والجهاز التنفيذي للطيران الخاص وأجهزة رقابية ومركز طب الميدان والمركز الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة ومساهمات وزارة الخارجية.