تجارة وصناعة صفاقس تعلن مشاركتها في معرض ليبيا للنقل واللوجستيات

الوطن|رصد

أعلنت غرفة التجارة والصناعة في صفاقس، بالتنسيق والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة مصراتة، والمنطقة الحرة، مشاركتها في معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية، في الفترة 29-31 مايوم المقبل على أرض معرض مصراتة الدولي.

ويهدف المعرض لتوفير الفرصة الأمثل للالتقاء المباشر بأصحاب القرار في مجال النقل والخدمات اللوجستية والتعريف أكثر بخدماتهم وبناء شراكات.

وتشمل القطاعات التي سيغطيها المعرض، وكالات الملاحة وشركات الشحن والنقل البحري وشركات الطيران، وشركات النقل البري للركاب والبضائع وخدمات التوصيل، ومكاتب التخليص الجمركي وشركات التفتيش والمطابقة وشركات المناولة وشركات التأمين وشركات تموين السفن والطائرات وشركات تشيد الجسور والطرق وشركات تجهيز المخازن وشركات تجهيز مواقف السيارات وشركات الامن والسلامة، وغيرها.