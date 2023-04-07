معزب: حديث السايح عن جاهزية المفوضية للانتخابات « تصريحات متسرعة»

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب، إن تصريحات عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، حول جاهزية المفوضية وإمكانية إجراء الجولة الأولى من الانتخابات نهاية العام متسرعة إلى حد ما.

وأضاف معزب، في تصريحات صحفية:” قانونيًا ما تزال عقبة التوافق بين مجلسي النواب والدولة على قوانين الانتخابات قائمةً”.

ولفت إلى أن وجود تفاهمات بين خالد المشري رئيس مجلس الدولة وعقيلة صالح رئيس مجلس النوب لا يعني الوصول إلى حل لهذه المسألة”.

وتابع:” ما زالت الأوضاع الأمنية القائمة منذ إعلان فشل انتخابات 24 ديسمبر 2021، كما هي لم يتغير شيء على الأرض، وليس هناك جديد سوى الزيارات المكوكية بين قيادات عسكرية وأمنية من الطرفين”.

وشدد على أن المفوضية ربما حققت بعض التقدم لوجستيا فقط نتيجة الدعم المادي من الحكومة ومن أطراف دولية.

واختتم قائلا:” الحال بقي كما هو عليه، وما زالت الانتخابات النزيهة والشفافة حلم لكل الليبيين لم تتحقق بعد”.